Ким Чен Ын ознакомился со строительством секретной подводной лодки

Лидер КНДР Ким Чен Ын оценил ход работ по строительству новой секретной подводной лодки. Как сообщило национальное информагентство ЦТАК, речь идет об атомной субмарине, которая будет вооружена стратегическими управляемыми ракетами.

Инспектируя образцы, Ким Чен Ын заявил о необходимости укрепления обороноспособности страны. Также, по данным ЦТАК, лидер КНДР наблюдал за испытательным пуском новейших зенитных ракет. Оно прошло 24 декабря в Японском море.

Сообщается, что это вооружение позволяет уничтожать цели на большой высоте и дальности. Так, в ходе испытаний были поражены условные воздушные мишени на расстоянии 200 километров.