Трамп попытался скрыть странные следы на теле

Президент США Дональд Трамп появился на публике с синяками на обоих запястьях.

В канун католического Рождества американский лидер отвечал на вопросы детей, которые звонили на горячую линию Северо-американского командования Пентагона (NORAD), чтобы задать вопросы об упряжке Санта-Клауса. Телемост проводился из резиденции Трампа во Флориде, первая леди тоже присутствовала в эфире.

Журналисты разглядели большое красное пятно на правом запястье политика, покрытое толстым слоем тонального крема. На правой руке отчетливо проступал сине-красный синяк, передает РИА Новости.

Это уже не первый раз. Когда общественность замечает синяки на руках американского президента. В начале декабря его видели с медицинским пластырем на запястье правой руки, в ноябре – с толстым слоем тонального креме.

В Белом доме объяснили синяки на руках президента хронической венозной недостаточностью, которая характерна для людей старше 70 лет. Пресс-секретарь главы Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что синяки у Трампа появляются из-за постоянных рукопожатий.