Санта-Клаус пролетел над Россией в ночь на четверг

Сани с упряжкой оленей Санта-Клауса пролетели над территорией России.

Об этом сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD). Оно каждый год публикует информацию о маршруте волшебника.

В этом году радары зафиксировали его, в том числе, и над территорией России - на Чукотке, в Сибири, в городах Дальнего Востока, Урала и Поволжья, а также пролетал над Москвой.

Сейчас Санта пролетает над южной частью Африки, затем направится в Западную Европу и в Америку. При этом Беларусь, Сирию и Афганистан Санта не посещал - почему, неясно.

Ранее Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы детей, заявил, что США отслеживают маршрут Санта-Клауса, чтобы убедиться, что он хороший.