Лариса Долина обратилась к Лурье с неожиданной просьбой: вот это наглость, уверены в Сети

На днях Верховный суд поставил точку в громком деле о квартире Ларисы Долиной. Высшая судебная инстанция встала на сторону покупательницы недвижимости певицы Полины Лурье и сохранила за ней право собственности.

При этом Долиной Верховный суд отказал в оспаривании сделки. Кроме того, Мосгорсуд должен рассмотреть дело о принудительном выселении певицы, если она откажется добровольно покинуть жилище. В постановлении говорится, что Долина не проявила разумной осмотрительности и должна была осознавать юридические последствия своих действий.

Однако прославленная певица не торопится освобождать шикарную квартиру в центре Москвы. Более того, стало известно, что исполнительница обратилась с просьбой к Полине Лурье. Она попросила разрешить ей пожить еще несколько месяцев в той самой квартире. Об этом сообщила адвокат Лурье Светлана Свириденко. Лариса Долина объяснила свою просьбу тем, что не успевает собрать вещи, передает РИА Новости.

Кроме того, Лариса Долина должна подписать акт приема-передачи при выселении из квартиры в Хамовниках, которую Полина Лурье купила у нее за 112 миллионов рублей, сообщила Свириденко.

В Сети пользователи сочли просьбу певицы неожиданной и даже наглой. По мнению комментаторов, артистка специально тянет время, чтобы подольше оставаться в квартире. Некоторые и вовсе уверены, что Долина таким образом хочет насолить Лурье, которая побила ее в суде. Интернет-пользователи отмечают, что состоятельная певица не останется на улице. По некоторым данным, у нее есть еще две квартиры и загородный дом.