В Кремле назвали новые сроки послания президента Федеральному собранию

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию состоится своевременно. В 2025 календарном году его не будет. На вопрос о сроках обращения главы государства к парламентариям и сенаторам ответил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как пояснил Песков газете "Ведомости", таково решение главы государства - это же его послание. Оно состоится тогда, когда президент посчитает необходимым. При этом учитывается, в первую очередь, готовность обращения по содержанию. Также на сроки влияет рабочий график Владимира Путина.

Согласно Конституции, президент России обращается к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства. Раньше послание оглашалось в ноябре или декабре. Однако с 2018-го обращение президента перенесено на первую половину года.