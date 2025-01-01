Чиновники польского города Гданьска попытались захватить здание российского консульства. Однако представительной группе захвата не открыли двери, сообщает телеканал Polsat. В пресс-службе администрации города заверили, что персонал в консульстве при этом действительно присутствовал.

В российском посольстве в Польше подчеркивают, что здание на улице Батория в Гданьске — собственность России. После закрытия консульства в нем будет присутствовать один сотрудник административно-технического персонала.

Российская дипмиссия в Гданьске прекратила работу в понедельник - польский МИД отозвал согласие на его деятельность в ноябре. Основанием для аннулирования аккредитации стал инцидент с повреждением ведущих на Украину железнодорожных путей в Мазовецком воеводстве, в котором по традиции обвинили Россию. Это было последнее действовавшее российское консульство в Польше, ранее закрылись представительства в Кракове и Познани. В ответ МИД России уведомил о прекращении с 30 декабря 2025 года деятельности польского генконсульства в Иркутске. Ранее Москва ввела зеркальные меры, отозвав разрешение на работу польских консульств в Санкт-Петербурге и Калининграде.