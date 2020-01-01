"Всем ущербным мужикам посвящается": Самойлова раскрыла подноготную брака с Джиганом

Оксана Самойлова подала на развод с рэпером Джиганом (настоящее имя Денис Устименко-Вайнштейн) в начале октября. Модель заявила, что поводом для развода стали не измены рэпера, слухи о которых то и дело муссируются в Сети. Оксана объяснила, что "просто устала", и счастлива, что Джиган наконец начал больше заниматься детьми, а до развода она "тянула все сама".

Пять лет назад пара подписала брачный договор, согласно которому все имущество, накопленное до 2020 года, остается у Самойловой, а то, что купили позже, принадлежит тому, кто приобрел. Теперь в Сети судачат, что после развода Джиган останется ни с чем, потому что якобы именно Оксана обеспечивала семью.

Сама она раскрыла подноготную брака с рэпером: "Он мне ничего не дарил… Только я ему: машины, часы… Я же травмированная, к тому же я изначально такая, что за семью буду сражаться до последнего. Поэтому всем ущербным мужикам посвящается мой спич. Я с удовольствием уступлю это сильное место какому-то реально сильному мужчине".

Также она дала понять, что старается сохранять хорошие отношения с Джиганом ради детей и даже надеется всем вместе встретить Новый год, передает Teleprogramma.org.

Отметим, что многие интернет-пользователи не верят в расставание пары. Некоторые и вовсе считают, что бракоразводный процесс - лишь пиар со стороны Оксаны Самойловой и Джигана, у которых идут съемки нового реалити-шоу и запись свежих треков.