Центральные улицы Владивостока превратились в катки

Гололёд во Владивостоке. Дворы и тротуары превратились в каток. Машины буксуют, на дорогах многочисленные аварии. Пешеходы с трудом передвигаются по улицам города, десятки людей обратились в травмпункт. Коммунальные службы не справляются, к уборке подключились и неравнодушные жители. Похожая ситуация и в других населённых пунктах Приморского края.

"Фигурное катание" почти на каждой сопке Владивостока. Преодолеть обледенелые подъемы сможет не каждая машина. Без помощи не обойтись. На спусках машины катятся, теряя управление. Что, конечно же, приводит к многочисленным авариям на дорогах.

После снега с дождем и заморозков дворы, лестницы, тротуары города покрылись ледяной глазурью. Красиво, но опасно. Если центральные магистрали почистили, обработали противогололедными средствами, и автомобилисты более-менее спокойно передвигаются, то пешеходам уже сложно. Тротуары превратились в каток и приходится скользить и идти очень аккуратно.

Официальные новогодние катки в городе пока не открыли, да и, как оказалось, сейчас можно спокойно передвигаться на коньках, прямо по центральным улицам. Административные комиссии вышли на проверку. Управляющие компании должны в течение суток расчистить придомовые территории.

В ледовом плену оказался не только Владивосток. Это поселок Дунай. По скользкой дороге на вызов не может проехать скорая. Парню со сломанной ногой пришлось самому добираться к машине.

Состоянием дорог заинтересовалась прокуратура Приморья. Тем временем жители, не дожидаясь коммунальных служб, сами пытаются улучшить ситуацию. Берутся за лопаты и посыпают солью пешеходные дорожки.