Информация о новых успехах российских военных в зоне спецоперации. Один из самых "горячих" участков - на Сумском направлении. Наши бойцы продвигаются широким фронтом вдоль всей границы области. Неонацисты сдают позиции и отходят в лесопосадки, где их накрывает артиллерия. Серьёзные потери у боевиков так же на Днепропетровском участке и в Димитрове.

Кадры из освобождённого Красноармейска. Донецкая народная республика. Как вступали в бой с врагом, рассказывают сами бойцы группировки войск "Центр". сложить оружие неонацисты отказались. Поле боя пытались покинуть, спасаясь бегством, но были ликвидированы.

Сейчас наши бойцы продолжают зачистку населенного пункта Родинское на Красноармейском направлении. В городе Димитров, который украинская сторона называет Мирноградом, противник полностью окружен.

Расчёты 122-миллиметровых буксируемых гаубиц Д-30 уничтожают противника. Цель - замаскированный опорный пункт ВСУ. Наша разведка засекла активное перемещение личного состава врага и оперативно передала координаты на огневую позицию. Сработали слаженно. Противник был застигнут врасплох.

Кадры боевой работы группировки войск "Центр". Военнослужащие расчета "Мста - С", получив координаты огневых точек противника, приступают к поражению выявленных целей. В результате прицельных ударов уничтожен склад с боеприпасами и опорный пункт ВСУ.

В преддверии праздников наши бойцы поздравили в Донецке детей с наступающим Новым годом. Пожелали успехов в учебе и вручили подарки.