Киев больше не сможет рассчитывать на многомиллиардную военную помощь от США

Украина в наступающем году не сможет рассчитывать на многомиллиардные потоки военной помощи от США. По данным американских источников, Вашингтон зарезервировал на нужды Киева лишь 400 миллионов долларов, что является рекордно низким объемом поддержки с начала конфликта. Для сравнения, за предыдущие неполные 4 года ВСУ получили из-за океана вооружений на сумму 128 миллиардов. Сокращение финансирования стало следствием подхода администрации Дональда Трампа, который не раз заявлял, что больше не тратит деньги налогоплательщиков.

Подробнее – в репортаже