Ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет над двумя морями

Российская стратегическая авиация - в небе. Ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полёт над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей.

Мощь отечественной ядерной триады - носители высокоточного оружия находились в воздухе более 7 часов. Их сопровождали экипажи истребителей Су-33 Военно-морского флота и на отдельных участках маршрута - самолёты иностранных государств.

Наша дальняя авиация регулярно совершает полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Чёрного морей. Всё проходит строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.