Первый в России ледокольный танкер-газовоз "Алексей Косыгин" передан заказчику

Новое слово в российском судостроении. Первый отечественный ледокольный танкер передан заказчику. Он станет одним из элементов критически важной арктической инфраструктуры. Для создания газовозов требуются сложнейшие технологии. В нашей стране произведут целую серию таких судов. Они обеспечат круглогодичную навигацию на всем протяжении Северного морского пути и помогут решить другие важнейшие государственные задачи.

300 метров в длину. Почти 49 - в ширину. Перевозить способен более 172 тысяч кубометров сжиженного газа. Ледокольный гигант "Алексей Косыгин" - первый по многим показателям. К примеру, он может проламывать лед толщиной более двух метров.

"Проект уникальный. Первый раз мы с таким столкнулись, но завод справился. Трудности испытали, но всё решилось. Была поставлена задача сдать к Новому году - всё сделали", - отметил Алексей Арианов, бригадир трубопроводного цеха.

Построен газовоз на Дальнем Востоке, на верфи "Звезда" - это первое такое судно из целой серии для российской Арктики. Сложнейший винторулевой комплекс, который и позволяет танкеру прокладывать путь через льды, сделан тоже на верфи, на заводе "Сапфир". Сам судостроительный комплекс создан по поручению президента. Оператор проекта - компания "Роснефть". Новые разработки позволят дать серьёзный толчок не только развитию отрасли, но и экономике всего Северного морского пути.

"Подобный проект позволяет перевозить сжиженный природный газ по Северному морскому пути без сопровождения ледоколов, что значительно снижает затраты на грузоперевезку и позволяет флоту быть конкурентоспособным. Плюс, работать в течение всего года без перерыва", - рассказал Константин Панкратов, ответственный за сдачу газовоза.

Первый в истории России СПГ танкер-ледокол передан заказчику - компании Совкомфлот. Все ходовые и газовые испытания "Алексей Косыгин" успешно прошёл. Впереди - проверка льдами.