Путин обсудил с представителями бизнеса вопросы экономического развития

Ключевая ставка, курс рубля, инвестиционная активность, кредитование и другие вопросы экономического развития обсудил Владимир Путин с представителями бизнеса на традиционной предновогодней встрече. Она состоялась накануне поздно вечером в Кремле, носила деловой и прикладной характер.

Были приглашены главы частных компаний и корпораций с государственным участием, представители экономического и социального блоков правительства, администрации президента и руководитель Центробанка.

Обсудили в том числе демографическую ситуацию, политику компаний, которая направлена на поддержку рождаемости, а также вопросы защиты окружающей среды. Значительное внимание уделили теме импортозамещения.