Сергей Собянин поздравил коллектив СВАРЗ с 120-летием завода

От ремонтно-трамвайных мастерских до крупнейшего промышленного предприятия Москвы. Сокольническому вагоноремонтно-строительному заводу 120 лет.

На своей странице в соцсети Сергей Собянин поздравил коллектив с юбилеем и пожелал дальнейших успехов и развития. Мэр Москвы написал: в годы Великой Отечественной войны на заводе производили комплектующие для нужд фронта, а его сотрудники доставляли припасы на передовую и вывозили раненых.

Теперь это лидер по выпуску экологичного городского транспорта в России. За пять лет там собрали и подготовили к работе свыше 400 электробусов. Также предприятие занимается изготовлением ультрабыстрых зарядных станций и современных остановочных павильонов.