Алжир признал французский колониализм преступлением

Алжир официально признал французский колониализм преступлением. Парламент страны принял соответствующий законопроект.

Представители Пятой республики - сказано в документе - пытали, насиловали и похищали местных жителей. А, кроме того, оскверняли мечети, присваивали природные богатства и проводили ядерные испытания в Сахаре.

За пропаганду и оправдание таких действий теперь грозит уголовное наказание. От бывшей метрополии потребуют извинений и денежной компенсации. Инициатива, по словам алжирских депутатов, направлена на восстановление исторической справедливости. Во французском МИДе назвали закон враждебным.