В Москве наградили победителей премии "Больше, чем путешествие"

В Москве наградили победителей первой всероссийской премии "Больше, чем путешествие". Проект, реализуемый по поручению президента, призван поддержать тех, кто с помощью туристических программ знакомит молодежь с многообразием нашей страны, её богатой историей, вдохновляет подрастающее поколение изучать Россию.

Торжественная церемония объединила свыше 600 участников - финалистов, экспертов, гостей и партнеров премии. Гран-при удостоились авторы проекта "Херсонес - Таврический - город двух тысячелетий".

Всего же наградами были отмечены более 40 турпрограмм из 26 регионов. Как подчеркнули организаторы, за пять лет инициатива Росмолодежи доказала свою актуальность, охватив 320 тысяч человек.