Новорожденный гамадрил ищет маму и обнимает подушку в крымском "Тайгане"

В крымском "Тайгане" - пополнение в семействе гамадрилов. Несколько дней назад там родилась очаровательная Николь. От неё отказалась мама, но обезьянку в беде не бросили - сотрудники парка и другие животные взяли на себя функции родителей и окружили её заботой и вниманием.

Жалобный стон и слезы на глазах - новорожденный гамадрил ищет маму. Ему всего 5 дней. Самка отказалась от потомства. Теперь детеныш на попечении сотрудников парка.

Она родилась в день святого Николая, поэтому в парке её назвали Николь. Чтобы детёныш не чувствовал себя одиноко - рядом старшая сестра Анфиса, капуцин Финик и два терпеливых кота, на которых всегда можно повисеть и даже поспать.

Первые месяцы жизни гамадрилы проводят на груди у мамы. Но у Николь такой опции нет. Зато остались инстинкты. Поэтому, когда рядом нет другого животного или сотрудника парка, она обнимает подушку. И, конечно же, надо укрывать. Потому что шерсти ещё нет, лишь мягкий пушок, который совсем не греет.

Шерстка пока чёрная. Особенность, заложенная природой - так легче отличить новорожденных. Окрас поменяется только к 6 месяцам. В этом возрасте гамадрилы начинают активно знакомиться с окружающим миром.

Родители Николь - Ромео и Джульетта. Их история тоже довольно романтичная и немного печальная. Самку несколько лет назад эвакуировали из зоопарка в зоне СВО и поселили в вольер с молодыми самцами.

"Ромео, пока она была маленькая годовалая обезьянка - носил её несколько лет у себя на плечах. Вырастил себе жену", - рассказала Татьяна Алексагина, пресс-секретарь парка львов "Тайган".

Джульетта до сих пор ходит по пятам за Ромео. Сама еще ребенок, поэтому и материнские инстинкты не проснулись, объясняют в зоопарке.

"Мама у неё очень молоденькая и не поняла, как за ней ухаживать и что с ней делать. Мы долго уговаривали маму, чтобы она начала её кормить, но никак", - пояснила Татьяна Алексагина.

Впрочем, Николь ничего не угрожает. У сотрудников большой опыт выкармливания приматов отказников. Это уже девятый питомец.