Попытка контратаки украинских боевиков в Сумской области провалилась. ВСУ несут большие потери, отводя силы двух бригад, а также спецназ погранслужбы вглубь территории.

Как сообщили в российских силовых структурах, после боев в Краснопольском районе отступают подразделения 119-й отдельной бригады теробороны, спецроты 58-й отдельной мотопехотной бригады и спецназ госпогранслужбы. Украинское командование заявляет, что войска отходят на "более выгодные позиции".

В Минобороны сообщили, что за минувшие сутки противник потерял на этом направлении до 175 военных. Также уничтожено три боевые бронированные машины и девять автомобилей. Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что группировка войск "Север" продолжает расширять зону безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей, передает РИА Новости.