Лариса Гузеева заговорила на фоне слухов о разводе: "Я его отрезала и навсегда забыла"

Месяц назад в Сети распространилась информация, будто Лариса Гузеева давно рассталась со своим третьим мужем, ресторатором Игорем Бухаровым, от которого родила дочь Ольгу.

Ряд СМИ со ссылкой на некую приятельницу актрисы выложили данные, что якобы Гузеева и Бухаров оформили развод еще шесть лет назад, просто предпочитали об этом не распространяться.

Журналисты связались с самим Игорем Бухаровым, и тот опроверг слухи о разводе. Однако по какой-то причине эта информация все равно продолжает муссироваться в Сети.

А тут еще и Лариса Гузеева вышла на связь. Она стала с завидной регулярностью публиковать на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" старые фотографии. По мнению комментаторов в Сети, актриса тоскует по ушедшему времени.

Так, на свежем снимке, который артистка представила общественности, она запечатлена на фоне зимнего пейзажа. Вот только фото оказалось обрезанным. "Много зим назад. Кто-то шел рядом. Кому-то я улыбалась… Чем этот кто-то ранил, что я его отрезала и навсегда забыла? Хорошо, что не помню. Сейчас все проще: стер, замазал, в корзину. Всем в Новом Году вечную любовь!" - пожелала Гузеева.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)