Харьков и Одесса остались без тепла и света после удара ВС России

Харьков и Одесса остались без тепла и света после ночного удара ВС России. Поражены объекты критической инфраструктуры, подтверждают украинские власти.

В Одесской области наблюдатели зафиксировали прилеты в Черноморске и Санжейке. Особо интенсивно "Герани" обрабатывали мост в Маяках, сообщается о серии взрывов. Российские войска уже наносили удары по мосту, который ВСУ используют для логистики – в частности, для связи с территорией Румынии. В самой Одессе и прилегающих районах, по данным ДТЭК, произошла авария, из-за которой пропало электричество. Власти ввели аварийные отключения, чтобы не допустить перегрузки поврежденного оборудования.

Из Харьковской области подполье сообщает о четырех прилетах. Взрывы зарегистрированы в Харькове и в его пригородах. После удара по харьковской ТЭЦ город остался без отопления и горячей воды. На улице - мороз около -12 градусов, люди жалуются, что в квартирах уже невозможно согреться. Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что поражены объекты критической инфраструктуры.