ВСУ атаковали гуманитарный конвой из Дагестана

Три человека погибли, один ранен в результате обстрела гуманитарного конвоя из Дагестана в приграничной зоне.

Жертвы - замглавы Шамильского района Магомеднаби Гаджиев и двое представителей общественной организации "Самооборона", сообщил глава региона Сергей Меликов в Telegram-канале. Он выразил соболезнования семьям погибших.

Еще один сопровождающий, общественник Шамиль, с ранениями доставлен в медучреждение. Врачи борются за его здоровье.

Гуманитарную помощь везли из Шамильского района два грузовика. Один из них был вынужден остановиться на ремонт, что уберегло часть людей от трагедии, рассказал Меликов. Другой грузовик и легковой автомобиль попали под обстрел ВСУ.

Волонтеры везли в зону СВО продукты, инструмент для инженерных работ, детские письма для бойцов.

Сенгодня ночью российские силы ПВО сбили над нашей страной 141 украинский БПЛА. Лидером по числу сбитых дронов оказалась Брянская область – свыше 60 дронов.