Прощание с актером Анатолием Лобоцким началось в Москве

Сегодня, 25 декабря, в столице прощаются с известным актером Анатолией Лобоцким. Траурная церемония проходит в Театре им. Маяковского. Отметим, что служению ему артист отдал 40 лет. Уже появились первые фотографии с печального мероприятия.

На них видно, что в культурном учреждении уже все готово к прощанию: в холле стоит большой портрет Анатолия Лобоцкого, возле которого ваза с цветами. Уже начали собираться первые поклонники, желающие отдать последнюю дань уважения прославленному актеру.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

Поклонников и журналистов пустят проститься с актером, но все будут обязаны беспрекословно выполнить одно условие — не снимать фото и видео в траурном зале. Под запретом оказались как профессиональные камеры, так и съемка на мобильные устройства.

Напомним, Анатолий Лобоцкий скончался 20 декабря. Ему было 66 лет. Причиной смерти артиста стала продолжительная болезнь, он боролся с раком.

Зрители навсегда запомнят Анатолия Лобоцкого по роли переводчика и журналиста Андрэ в фильме Владимира Меньшова "Зависть богов". Кроме того артист сыграл много ролей в обожаемых россиянами сериалах, среди которых "Следователь Тихонов", "Мата Хари" и "Художник".