Власти Армении лишили церковь права на землю

Кабмин Армении признал утратившей силу статью, предусматривающую безвозмездную передачу земельных участков в собственность Армянской апостольской церкви для строительства храмов. Поправку в земельный кодекс правительство одобрило на заседании в четверг.

Законопроект представил министр территориального управления и инфраструктуры республики Давид Худатян. Теперь документ будет направлен на утверждение в парламент.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян добивается ухода с поста католикоса всех армян Гарегина II из-за разногласий со священнослужителем, в том числе по карабахскому вопросу. Для смещения патриарха с поста Пашинян разработал план по "обновлению" ААЦ. Конфликт сопровождается преследованием священнослужителей: в заключении по различным обвинениям находятся четыре высших иерарха Армянской апостольской церкви, а также заступившийся за них российский предприниматель Самвел Карапетян, передает РИА Новости.