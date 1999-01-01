На Ставрополье задержан еще один участник нападения на Дагестан

ФСБ и Следственный комитет задержали жителя Ставрополья, который в 1999 году в составе банды Шамиля Басаева участвовал в нападении на Ботлихский район Дагестана.

Задержан и арестован Яипкаев Ялиби, 1982 года рождения, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Ему предъявлено обвинение по статьям о бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащего.

В начале декабря ФСБ здержала трех участников нападения банды Шамиля Басаева и Хаттаба на псковских десантников в 2000 году в Чечне.