Доведенная до точки Лурье отказалась терпеть Долину в своей новой квартире

Лариса Долина попала в грандиозный скандал после того, как под воздействием мошенников продала шикарную квартиру в центре Москвы. Артистка думала, что помогает поймать опасных преступников, и была уверена, что после завершения операции ей вернут жилье.

Когда же Лариса Александровна осознала, что ее обманули, она отказалась выезжать из квартиры. Из-за этого пострадала покупательница Полина Лурье, ведь сделка оказалась вполне настоящей. Девушка законно приобрела недвижимость, но в итоге осталась и без денег, и без жилья.

Доведенная до точки женщина обратилась в Верховный суд. Тот установил, что нижестоящие инстанции существенно нарушили права Лурье. Так, они полностью проигнорировали требование Гражданского кодекса о двусторонней реституции. В результате Верховный суд постановил отменить решение трех нижестоящих инстанций по делу о квартире Долиной, распорядившись, что квартира остается за Лурье.

А сегодня, 25 декабря, стало известно, что певица попросила остаться в квартире до 1 марта, чтобы успеть вывезти все вещи. Однако Полина Лурье не согласилась, передает Mash. При этом интересно, что та до сих пор еще не получила ключей и не знает, в каком состоянии ее новое жилище.

Кстати, Лариса Долина должна выселиться из злополучной квартиры в течение пяти дней после решения суда, иначе это сделают принудительно: недвижимость опечатают, отключат все коммуникации, а вещи можно будет забрать только по описи.