Путин скорректировал состав Госсовета

Указ, актуализирующий состав Госсовета, подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовых актов. В соответствии с ним, в Госсовет вошли губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев и врио губернатора Тверской области Виталий Королев.

Исключен из состава органа Александр Гуцан - он перешел с поста полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе на должность генпрокурора России. У некоторых участников Госсовета уточнено наименование должностей. Так, ранее возглавлявший Тверскую область Игорь Руденя остался в составе Госсовета в качестве нового полпреда в СЗФО.

Госсовет – конституционный госорган, обеспечивающий взаимодействие различных структур власти. Членами Госсовета по должности являются премьер-министр, главы палат парламента, руководитель администрации российского президента, губернаторы. Могут включаться в Госсовет и другие лица – по особому решению президента.