Наталья Штурм решилась на крайность: "Без мамы этот дом мне не нужен"

Наталья Штурм не скрывает, что является весьма состоятельной женщиной. У нее есть солидная недвижимость, от части которой, впрочем, она решила избавиться. Речь идет о доме в Тарусе. По словам популярной певицы, она строила его для матери. Однако когда ее не стало, Наталья приняла решение продать дом.

"Мама, интеллигентный и духовный человек, всегда любила это место возле реки Оки. Там дивная природа. Мама знала лично Константина Паустовского, Ариадну Цветаеву и очень любила Тарусу. Без мамы этот дом мне не нужен, без нее он опустел", - сообщила певица.

При этом Наталья Штурм считает, что жить за городом это прекрасно, потому что там чистый и свежий воздух, тишина и спокойствие. Однако через год артистка намерена выставить на продажу дом в Тарусе. "Он кирпичный, двухэтажный, площадью 200 квадратных метров, участок 12 соток. Но его нужно ремонтировать, а у меня на все не хватит средств. Поэтому продаю недорого — главное, чтобы новые хозяева тоже любили Тарусу", - заключила артистка.

По мнению Штурм, "недвижимость имеет характер и душу, чувствует смену хозяев и иногда капризничает". Сама артистка пока не оставляет дом без внимания и даже своими силами обновляет его, меняет дизайн, что доставляет ей большое удовольствие, передает aif.ru.