ФСБ предотвратила теракт на газохранилище в Калужской области

Сотрудники Федеральной службы безопасности России предотвратили серию терактов на объектах в Калужской области. Ликвидирован агент украинских спецслужб, планировавший подорвать газохранилище и парковку оборонного предприятия, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Следствие установило, что житель Калуги, 1976 года рождения планировал по заданию украинских спецслужб подрыв самодельных взрывных устройств. Целями терактов уроженец Запорожья избрал федеральное газохранилище и автомобильную стоянку предприятия ОПК.

Террорист изготовил около 80 килограммов бризантного взрывчатого вещества и самодельные зажигательные устройства. Кроме того, из оборудованного украинскими спецслужбами схрона изъято 300 граммов пластичного взрывчатого вещества иностранного производства, электродетонаторы и пистолет ПМ с боеприпасами. Преступник при задержании оказал сопротивление и был ликвидирован ответным огнем, передает ТВЦ.