Искусственная ель спалила квартиру многодетной семьи в Магадане

Искусственная елка с гирляндой стала причиной пожара в квартире в Магадане

ЧП произошло вечером 24 декабря в доме на улице Пролетарской. В двушке проживала семья с четырьмя детьми в возрасте от полутора до 11 лет. Хозяйка квартиры заметила пожар, когда ель уже была объята пламенем. За считанные секунды квартира наполнилась едким дымом, начал плавится натяжной потолок.

Женщина с тремя детьми успела выбежать из квартиры. Отец вывел четырехлетнего сына на балкон, а после вернулся в помещение. Там он надышался дымом и потерял сознание, пишет "Комсомольская правда".

пожарные прибыли на место через шесть минут после вызова. Они вынесли главу семейства из квартиры и передали медикам. Мальчика спустили с помощью автолестницы.

"Пожарным потребовалось меньше часа, чтобы справиться с огнем. Квартира выгорела на площади 12 квадратных метров", - сообщили в МЧС.