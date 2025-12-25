Актер Костолевский выступил с пронзительной речью на прощании с Лобоцким: "Ой, Толя, как это горько"

Сегодня, 25 декабря, в Театре им. Маяковского попрощались с прославленным актером Анатолием Лобоцким. Интересно, что спустя более часа с начала церемонии начались прощальные речи. Так, очень трогательно простился с Лобоцким его коллега Игорь Костолевский.

Для начала он отметил положительные качества артиста. По его словам, Анатолий Лобоцкий был добрым, скромным, с прекрасным чувством иронии и самоиронии. Костолевский отметил, что играл с ним в двух спектаклях, тот был фантастическим партнером, передает "МК".

"Бесконечная отдача профессии - то, чему учил его и мой учитель Андрей Гончаров. Он был предан сцене, служил сцене и был потрясающий, мужественный, никогда не выпячивал себя, хотя он был звездой, его любили все, у него была фантастическая популярность и при этом скромность! И порядочность. Ой, Толя, как это горько", - заключил сраженный горем Игорь Костолевский.

Напомним, Анатолий Лобоцкий скончался 20 декабря. Ему было 66 лет. Причиной смерти артиста стала продолжительная болезнь, он боролся с раком.