В Москве обсудили поддержку строительной отрасли

Поддержку строительной сферы и программу расселения граждан из аварийного жилья обсудили в Москве. В Общественной палате состоялось отчётное заседание Детского и Юношеского советов при Минстрое и Жилищно-коммунальном хозяйстве.

Участники также рассмотрели принятые меры для повышения престижа профессии строителя. Особое внимание уделили вопросам восстановления жилых домов и соцобъектов в регионах, которые воссоединились с Россией.

"Большая строительная площадка стала и там, где, к сожалению, Украина относилась, давайте говорить откровенно так: спустя рукава. Это и Луганск, это и Донецк, это Мелитополь, это Мариуполь и другие города, где идёт активная работа по восстановлению жилья. Там есть льготная ипотека. И там строительный бум. Сегодня там строительный БУМ, и это очень важно, чтобы люди понимали, чтобы они жили лучше, жили в мире и добре", - рассказал Сергей Степашин, председатель Ассоциации юристов России.