Лавров исполнил мечты детей в рамках акции "Ёлка желаний"

Подарить праздничное настроение и радость тем, кто нуждается в этом больше других. В преддверии праздников в России проходит благотворительная акция "Ёлка желаний". В роли новогодних волшебников выступают известные политики. Глава МИД Сергей Лавров сегодня снял с дерева 5 открыток.

На них - мечты детей, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Все пожелания будут исполнены. Евангелина из Московской области сможет лично пообщаться с министром иностранных дел. А Владислав из ЛНР и Полина из Воронежа познакомятся с Владимиром Мединским. 6-летний Александр из Москвы получит рюкзак. Не останется без подарка и еще один юный житель столицы.

"Андрей, 8 лет, Москва. Мечтает о глобусе. Ну, может, чуть-чуть подождем, чтобы уже окончательные границы были на глобусе, но обязательно сделаем", - сказал Лавров.