Директора подмосковного пансионата арестовали после массового отравления

Видновский суд арестовал директора подмосковного пансионата, в котором произошло массовое отравление. 51-летнюю женщину вчера привезли на допрос, где ей предъявили обвинение.

Накануне вечером состоялось судебное заседание, на котором директора организации арестовали до 19 февраля. Напомним, что в прошлую пятницу из платного пансионата в Видном госпитализировали 40 человек. У всех пострадавших были симптомы сильного отравления, от которого в течение нескольких суток скончались 6 человек. Всего в пансионате содержали около 70 постояльцев, многие из которых страдали от деменции.