Самый мощный и самый быстрый. Сегодня в Москве открыли новый электрохаб "Лефортовский". Теперь подзарядить электромобиль на 60 процентов можно всего за 15 минут.

Электрохаб отличается не только мощным зарядным устройством, но и стильным дизайном, который органично вписывается в ландшафт столицы. Это вторая станция для заправки электромобилей, открытая за год.

Новый хаб строили в рекордно короткие сроки и учитывали транспортную загруженность района Лефортово.

"Этот хаб находится очень удобно, на пересечении нескольких транспортных развязок. Здесь близко и шоссе Энтузиастов, и МСД, и Третье транспортное кольцо. Поэтому, я надеюсь, это действительно будет очень хорошим местом притяжения для электромобилистов на востоке Москвы", - отметил Сергей Захрямин, директор по развитию ПАО "Мосэнерго".