Сегодня в Мосгордуме подвели итоги уходящего года. В осеннюю сессию было принято 70 документов. Из них 53 постановления и 17 законов.

Один из важных - это помощь детям-сиротам, которые получают высшее образование. Для них теперь предусмотрены ежемесячные выплаты на приобретение учебной литературы и одежды.

Кроме того, многодетные родители теперь могут бесплатно получать юридическую помощь. Большое внимание в Мосгордуме уделяют и ключевым проектам города. А также активно оказывает социальную поддержку.

"Проведены все необходимые индексации пособий и выплат горожанам старшего поколения, семьям с детьми, семьям с инвалидами. Москва выполняет полностью все свои социальные обязательства. Мы видим, что у Москвы есть стратегический план развития, мы знаем, куда мы движемся, мы понимаем, каких показателей мы хотим достичь", - отметил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.