Как готовят операторов беспилотников в России

Основы аэродинамики. Азы механики. И даже правила ремонта в полевых условиях. Чтобы добраться до управления беспилотником, военнослужащие проходят сложную многоступенчатую программу обучения. Как готовят операторов коптеров?

Когда-то это были просто игрушки - теперь грозное оружие, которое в том числе помогает российским силам в зоне проведения специальной военной операции проводить успешные наступательные действия. "Бумеранг", победитель. А это - грозная "Молния" - беспилотник уже самолётного типа.

Военнослужащих подразделений войск беспилотных систем учат не только управлять коптерами. Но и их устройству. Это помогает на передовой, если необходимо провести ремонт, как говорится, на коленках. Ну и, тем более, если понимаешь саму механику работы оборудования - в полёте более чётко чувствуешь поведение беспилотника, что также помогает с управлением и точным поражением цели.

"Изучают основы аэродинамики. Устройство беспилотных летательных аппаратов разного типа. И проходят подготовку на симуляторах", - отметил Олег Сусляков, начальник учебного центра управления войск беспилотных систем штаба МВО.

Этот компьютер называется "Небо". Универсальный прибор - основа для обучения курсантов и переобучения на новые типы летательных аппаратов уже действующих бойцов.

Только с первого взгляда кажется, что работа пилота беспилотника - это просто по радиосвязи или оптоволокну довести БПЛА до цели. На самом деле всё намного сложнее. Важна и дальность передачи сигнала, чтобы операторы сами находились в безопасности.

Обучение операторов как беспилотника так и радиоэлектронных систем занимает месяц. Это если с нуля. В том случае, когда у бойца уже имеется опыт, обучение короче. По окончании работы на симуляторах - полёты уже наяву. Экзамен и выход на передовую.