Детский центр Музеев Московского Кремля открылся после обновления

Где история оживает. После масштабного обновления открылся Детский центр Музеев Московского Кремля.

Как средневековой барыне подчеркнуть своё высокое положение? Да вот так - рукавами, в них весь статус. Чем больше ткани, тем солиднее дама. А чтобы полотно не рухнуло на мостовую, придумали широкие запястья - разумеется, украшенные по последнему писку тогдашней моды.

Всё это - от шапки Мономаха до короны Анны Иоанновны - точные реплики сокровищ, хранящихся в музеях Кремля. Трогать не просто можно – нужно. Здесь дети действительно прикасаются к истории.

Только теперь занятия проходят в залах, отремонтированных и оборудованных для самой разной возрастной аудитории.