В Колонном зале Дома союзов устроили новогоднее преставление

На каждом шагу оживает сказка. Прямо по фойе едут волшебные сани с Дедом Морозом и Снегурочкой, которыми управляют главные символы наступающего года.

Главное действо еще не началось, а маленькие зрители уже в восторге. Всюду - ледяные декорации и волшебство Арктики. Создают атмосферу артисты-акробаты и аниматоры.

Похожие чувства испытывали дети и почти 90 лет назад, в холодном декабре 1936 года, когда здесь же, в Колонном зале Дома Союзов, зажглись огни первой Всесоюзной Ёлки. Она стала символом новой, счастливой жизни для детей страны, которая пережила эпоху потрясений.

"Бублики, шары были на той елке, ягоды. То есть она была праздничная, большая. И как мы поняли из нашего архива, что ёлка заносилась из окна сюда", - рассказала Ирина Гурницкая, автор идеи и продюсер "Юбилейной Ёлки в Колонном Зале", генеральный директор АНО "Агентство по международным проектам в области культуры, образования и спорта".

Праздник был особенным, ведь сначала елка в Советском Союзе была отменена, а потом "реабилитирована". Дети прибыли со всех уголков страны вечером 31 декабря.

Всесоюзная Елка в Колонном зале долгие годы оставалась главной в стране, и попасть на неё мечтал каждый советский ребенок. По значимости это было как получить орден. Сюда приезжали лучшие ученики, отличники, дети стахановцев и героев.

"Прийти на эту елку - нужно было заслужить оценками, работой какой-то в социальном плане, в кружках. И Снегурочки были школьницами. Понимаете, была лучшая Снегурочка Москвы, лучшая Снегурочка Казани, лучшая Снегурочка Нижнего Новгорода", - говорит Ирина Гурницкая.

Историю первой Елки спустя 90 лет рассказывают современные герои - Улыбочка и Потешник. В том числе - откуда пошла знаменитая фраза.

На Юбилейной Елке в Колонном зале были и цифровые вредители - Мистеры Сбой, Схлоп и Спам. Но праздник был спасен "Звездочкой", созданной искусственным интеллектом. И к детям пришли сразу 12 Дедов Морозов.