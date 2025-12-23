Украина – это змеиное логово, рассадник зла. Такими эпитетами наградил Незалежную сын бывшего президента США Хантер Байден в интервью The New York Post.

Хантер пожаловался, что был очень наивен в отношении уровня коррупции на Украине, который до сих пор поражает воображение. Байден также заявил, что его работа в украинской частной газодобывающей компании Burisma Holding была ошибкой - из-за "политического положения", в которое это поставило его семью.

Хантер Байден и ранее заявлял об ответственности Джо Байдена за провалы в американской политике. Он причислял к ним, в частности, вывод американских войск из Афганистана и неудачную миграционную политику.