Лариса Долина тайно угрожает Полине Лурье: вот как певица припугнула мать-одиночку

Сегодня, 25 декабря, стало известно, что Лариса Долина попросила до весны остаться в квартире, которую продала матери-одиночке Полине Лурье, чтобы успеть вывезти все вещи. При этом ранее в СМИ появилась информация, будто прославленная певица планирует подать иск к Лурье о взыскании коммунальных платежей за полтора года.

Адвокат Полины Светлана Свириденко прокомментировала эту информацию. Она заявила, что такая угроза "прозвучала". "Но так, чтобы именно иск, это не так было обозначено. Она просила дать ей пожить до 1 марта и не предъявлять такой иск. Но Полина сама хочет жить в своей квартире. Мы считаем, что это как минимум несправедливо", — сообщила Свириденко телеграм-каналу "Осторожно, новости".

Напомним, Лариса Долина попала в грандиозный скандал после того, как под воздействием мошенников продала шикарную квартиру в центре Москвы. Артистка думала, что помогает поймать опасных преступников, и была уверена, что после завершения операции ей вернут жилье.

Когда же Лариса Александровна осознала, что ее обманули, она отказалась выезжать из квартиры. Из-за этого пострадала покупательница Полина Лурье, ведь сделка оказалась вполне настоящей. Девушка законно приобрела недвижимость, но в итоге осталась и без денег, и без жилья.

Когда о случившемся узнали люди, мало кто поддержал артистку. Народ требовал, чтобы певица отдала деньги покупательнице или освободила квартиру. Дошло до того, что Ларису Александровну начали "отменять" - ее выступления стали игнорировать, на мероприятия перестали звать. В Сети исполнительницу травили и высмеивали.