Российская армия освободила населенный пункт Свято-Покровское в ДНР.

Населенный пункт взяли под контроль бойцы группировки войск "Южная", сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Село расположено на северо-востоке ДНР, в шести километрах от города Северск, который перешел под контроль России 11 декабря.

За минувшие сутки в зоне ответственности "Южной" группировки противник потерял 215 военнослужащих, 25 единиц боевой техники и восемь складов.

ВС России нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в районах населённых пунктов Константиновка, Краматорск, Никифоровка и Резниковка (ДНР).

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Ранее наши бойцы освободили Прилипку в Харьковской области.