Двое лебедей остались зимовать под Сергиевым Посадом: жители встревожены

Так и не улетели! Двое лебедей остались зимовать на реке Воре в Сергиево-Посадском округе. Жители боятся, что нежные птицы могут замёрзнуть.

Две лебединых фигуры - взрослая и крошечная - выглядят на фоне холодного подмосковного пейзажа тревожно. Птенец вылупился позже ровесников. И улететь в тёплые края просто не успел. Мама его не бросила. И осталась рядом с беззащитным созданием.

Неравнодушные жители боятся, что если река покроется льдом, птицы замёрзнут. Или станут добычей собак. В местной администрации готовы принять все меры, чтобы пернатые чувствовали себя комфортно. Однако специалисты уверены: птиц сейчас лучше вообще не трогать. Главное, чтобы вода оставалась открытой. Ну и наблюдать за состоянием этой немногочисленной, но такой крепкой семьи.