Веру Алентову вынесли на носилках с церемонии прощания с Анатолием Лобоцким

25 декабря в столице состоялась церемония прощания с известным актером Анатолией Лобоцким. Траурная церемония прошла в Театре им. Маяковского. Отметим, что служению ему артист отдал 40 лет.

Отдать последнюю дань уважения артисту пришли самые преданные поклонники, близкие и коллеги. С трогательной речью выступил актер Игорь Костолевский, который играл с Анатолием Лобоцким в двух спектаклях.

Появилась на траурном мероприятии и актриса Вера Алентова. Как утверждает Starhit, 83-летней артистке стало плохо уже у входа в театр, она как будто шаталась, а некоторое время спустя ее вынесли на носилках.

Напомним, Анатолий Лобоцкий умер 20 декабря. Ему было 66 лет. Причиной смерти артиста стала продолжительная болезнь. Еще в начале прошлого года актеру удалили часть легкого из-за периферического рака, но недуг поразил и другие органы.

Несмотря на тяжелую болезнь, Анатолий Лобоцкий продолжал работать. В ближайшее время должны выйти два новых фильма с его участием — "Чудо-доктор" и "Ночные кошки".