Шанс изменить жизнь к лучшему: как загадать желание на новый год

Новый год дарит нам уникальную возможность изменить свою судьбу. В это время планеты выстраиваются в особую конфигурацию, которая открывает портал в ваше будущее. И у вас есть всего 60 минут и три окна возможностей.

В один из дней с 31 на 1 января, с 6 на 7 января и с 13 на 14 января в период с 23:00 до полуночи возьмите свечу зеленого или еще лучше красного цвета (это символ процветания и страсти), сформулируйте свое желание так, как будто бы это уже совершившийся факт. Напишите его на листке бумаги. Встаньте у окна. Прочтите своё желание три раза, глядя в небо. Затем подожгите листок бумаги от свечи и представьте, как ваша мечта улетает к звёздам вместе с дымом.

И чтобы Вселенная об этом позаботилась, буквально представьте, что это желание уже воплотилось.

Потушите свечу и уберите в укромное место. Поджигайте эту свечу на пару минут каждое новолуние и полнолуние. Пока горит свеча, держите в руках кристалл аметиста или свое самое любимое украшение. Это усилит вашу энергетику, и ваше желание исполнится быстрее. Используйте этот шанс изменить свою жизнь к лучшему.

Астролог Алена Никольская для "ТВ Центра".

P.S. Наша редакция рекомендует быть осторожными при использовании свечей и открытого огня.