Захарова разоблачила фейк Bloomberg о корректировках мирного плана США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла утверждения Bloomberg о "корректировках" Россией мирного плана США по Украине. Это фейк, написала дипломат в Telegram-канале.

По словам Захаровой, "у этого как бы СМИ" нет достоверных источников, близких к Кремлю - только недостоверные. Что же касается формулировки про "близость к Кремлю", то это - прикрытие фейка.

План из 20 пунктов, который Украина предлагала американской стороне на переговорах в США, огласил ранее Владимир Зеленский. В Кремле неоднократно указывали на то, что многие пункты киевского плана не устраивают Москву. Киев отказывается выводить войска из Донбасса и не не собирается отказываться от вступления в НАТО.