Беглов о критике новогоднего оформления Питера: Пусть приходят и помогают тогда

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ответил на критику о плохом украшении города перед Новым годом.

Питер готов к праздникам, он хорошо украшен в своем "петербургском характере", заявил глава Северной столицы.

"Недовольны - пусть приходят и помогают тогда", - добавил он в комментарии журналисту журналиста Life Александру Юнашеву.

В последние дни в соцсетях набирает тренд с критикой новогодних украшений в регионах. Блогеры снимают на видео свои города и сравнивают их с Москвой. Под раздачу попал и Санкт-Петербург, который "не дотянул до народных ожиданий".

"Название города", ты что творишь?", - говорится в подписях к видеороликам, где запечатлены покосившиеся елки, скудные гирлянды и странные инсталляции.