Решившая родить от Дурова Боня отдала дочь отцу

Виктория Боня и Алекс Смерфит были одной из самых красивых пар в шоу-бизнесе. История их любви напоминала сказку о Золушке. Уже через полтора года после знакомства выпускница "Дома-2" родила от ирландского миллиардера дочь Анджелину. Все ждали, когда же пара объявит о свадьбе. Но в итоге вместо пышного торжества спустя шесть лет отношения Вика и Алекс расстались.

Боня уверяла, что решение о разрыве отношений они со Смерфитом приняли вместе. Мол, не было ни ссор, ни измен, просто так иногда бывает, что люди не могут больше быть вместе. Алекс не отказался от дочери, он до сих пор помогает единственной наследнице.

Более того, родственники регулярно видятся. Так, стало известно, что Анджелина улетела от Виктории к Алексу, и они вместе отправились отдыхать. Об этом сообщил Алекс. Он опубликовал на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" фотографию, на которой запечатлен с дочкой. Оба, предположительно, проводят время на яхте в райском месте.

Ранее Виктория Боня изъявила желание родить от миллиардера Павла Дурова. На днях он сообщил, что готов оплатить ЭКО со своим биоматериалом женщинам в возрасте до 37 лет ради повышения рождаемости. Виктория Боня немедленно отреагировала на эту новость. "Однако я созрела. Где брать сперму-то?" - поинтересовалась в соцсетях звезда "Дома-2".