В Кремле отреагировали на рождественское поздравление Зеленского с пожеланиями смерти

В Кремле назвали странным и некультурным рождественское выступление президента Украины Владимира Зеленского.

Накануне украинский лидер записал обращение по случаю католического Рождества. Зеленский заявил, что украинцы желают "смерти в мучениях", но не уточнил чьей. Украинские СМИ сделали вывод, что так он намекнул на президента России Владимира Путина.

"Некультурно, озлобленно, похож на малоадекватного человека", - заявил представитель Кремля, комментируя речь Зеленского (цитата по ТАСС).

Песков задался вопросом, способен ли украинский президент в принципе принимать взвешенные решения по вопросу урегулирования конфликта.