Путин назвал фундаментальные для развития России вопросы

Владимир Путин собрал Государственный Совет, чтобы обсудить развитие страны. Президент России подчеркнул, что на сегодняшний день фундаментальными для развития российской экономики являются кадровые вопросы.

Глава государства напомнил, что в России зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы – 2,2%. Более того, речь идет о дефиците кадров. По данным Путина, на одного зарегистрированного безработного с рабочей профессией приходится почти 28 вакансий.

Российский лидер поднял на заседании Госсовета и тему искусственного интеллекта. Путин отметил, что на фоне развития ИИ кардинально трансформируются принципы подготовки специалистов и их роста, передает РИА Новости.