Умерла актриса Вера Алентова

В Сети распространилась информация, что умерла известная актриса Вера Алентова.

Печальную новость подтвердили в Театре имени Пушкина. На сайте культурного учреждения появилась такая запись: "Случилось большое горе… Не стало Веры Валентиновны Алентовой. Она служила в Театре Пушкина 60 лет. Наша скорбь безгранична".

Отметим, что сегодня, 25 декабря, Вера Алентова прибыла на прощание с актером Анатолием Лобоцким. Сообщалось, что она неважно себя чувствовала, якобы даже шаталась. В итоге ей стало плохо, вызвали "скорую". Затем актрису на носилках вынесли из театра и увезли в больницу. Однако там спасти прославленную актрису не смогли.

Народная артистка России Вера Алентова запомнилась зрителям по ролям в оскароносной ленте "Москва слезам не верит", "Завтра была война", комедии "Ширли-Мырли" и многим другим.